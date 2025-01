Doug Cockles Geralt of Rivia kommer tilbake om mindre enn en måned, og Netflix har gitt et nytt glimt av hvordan det ser ut

HQ

Mens vi vet at fremtiden til The Witcher er lys med CD Projekt Red jobber aktivt med The Witcher 4 og ytterligere et par sesonger av Netflixs live-action-show også på vei på et eller annet tidspunkt, kommer det nærmeste nye tilskuddet til The Witcher franchise i form av en animasjonsfilm som vil debutere om noen uker.

Den er kjent som The Witcher: Sirens of The Deep, og det er et prosjekt der vi får se den berømte og ikoniske Geralt of Rivia få i oppgave å stoppe en krig mellom land og hav. Det er en historie som dreier seg om mennesker og havfolk, og hvor monsterjegeren må forhandle med skapninger fra dypet for å forhindre en omfattende konflikt som startet med at sjømenn ble angrepet av merkelige sjøfødte skapninger.

Den animerte filmen kommer på Netflix så snart som 11. februar, og med det i bakhodet har vi enda en trailer å gape over der vi nok en gang får se Doug Cockles tolkning av Geralt.