Doug Liman går til krig mot Amazon MGM Studios på grunn av sammenstøt mellom Road House prosjekter

HQ

Da nyinnspillingen av Road House nylig hadde premiere, tok det ikke lang tid før den ble en stor suksess blant fans over hele verden, så stor at Amazon MGM Studios raskt ga grønt lys til en oppfølger. Den filmen vil imidlertid ikke ha det samme talentet bak kulissene, ettersom regissør Doug Liman forlot prosjektet og åpnet veien for Ilya Naishuler til å ta over.

Årsaken til at denne situasjonen oppstod, ser ut til å være at Amazon endret planene for filmen og fjernet den fra kinopremieren for i stedet å favorisere en direkte debut på Prime Video. Filmen ble en stor suksess på strømmetjenesten, men det gikk på bekostning av Limans kompensasjon, ettersom avtalen hans med Amazon MGM Studios visstnok inkluderte insentiver basert på billettinntektene.

Det gikk surt mellom regissøren og produksjonsgiganten, og nå er Liman innstilt på å føre krig ved å lage sitt eget Road House -prosjekt basert på oppfølgeren skrevet av originalforfatteren R. Lance Hill fra 90-tallet, ifølge Deadline. Det er mye juridisk hokuspokus i spill her for å gjøre med lov om opphavsrett, men i praksis er argumentet at Hill fortsatt har rettigheter til Road House manus, noe som betyr at Amazon aktivt kan jobbe med studiooppfølgeren på grunn av nylige rettighetskjøp, mens Liman og Hill kan jobbe med sin egen uavhengige oppfølger som blir sett på som et "forfatter-sanksjonert prosjekt".

Så i nær fremtid kan vi forvente at et par Road House -filmer vil gjøre sin ankomst, selv om det er uklart hvordan dette vil fungere narrativt, ettersom Amazons innsats bruker Gyllenhaal som den pensjonerte UFC-stjernen, mens Liman/Hills må finne noen andre, ettersom avdøde Patrick Swayze selvfølgelig ikke er et alternativ igjen.