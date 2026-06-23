Douze Dixiémes, studioet bak « Mio: Memories in Orbit », har lagt ned

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Douze Dixiémes, studioet bak Metroidvania-spillet « Mio: Memories in Orbit », har lagt ned. Spillet ble lansert i januar i år og fikk svært gode anmeldelser. For øyeblikket har det mer enn 3 448 anmeldelser på Steam.

Ifølge den franske nyhetsavisen Le Figaro er studioet ikke lenger i drift. Dette er en del av en større uro blant franske utviklere og i videospillbransjen som helhet, da det ser ut til at skyggen av masseoppsigelser igjen truer. Vi hadde ikke hørt mye fra Douze Dixiémes på ganske lenge. Den siste oppdateringen til « Mio: Memories in Orbit » kom i mars, så det er sannsynlig at det foregikk mye bak kulissene som vi ikke var kjent med.

Douze Dixiémes var et mindre studio, men med talentfulle medarbeidere, og nedleggelsen betyr at ethvert håp om Mio-DLC eller en oppfølger sannsynligvis vil bli knust for de som ønsker det. Som alltid håper vi bare at de som er berørt av denne nedleggelsen, kan komme seg på beina igjen så snart som mulig.