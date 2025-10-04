Down Cemetery Road er et krimmysterium fra teamet bak Slow Horses

En av TV-seriene du bare må se på Apple TV+ er Slow Horses, et spiondrama som kretser rundt Gary Oldman i en av hans hittil eneste store TV-roller som den gåtefulle Jackson Lamb, en grovkjeftet agent som jobber for den britiske regjeringen. Serien fortsetter å blomstre år etter år, delvis på grunn av de som står foran kameraet, men også delvis på grunn av de som står bak, og det burde interessere deg mye med denne nye utviklingen.

Teamet bak Slow Horses har avduket sitt neste prosjekt, en serie kjent som Down Cemetery Road. Det er et krimdrama som følger en særegen privatetterforsker, spilt av Emma Thompson, som er ute etter å avdekke en konspirasjon og avsløre sannheten.

Plottets synopsis forklarer: "Når et hus eksploderer i en rolig forstad til Oxford og en jente forsvinner i kjølvannet, blir naboen Sarah Tucker (Ruth Wilson) besatt av å finne henne og får hjelp av privatetterforskeren Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë og Sarah befinner seg plutselig i en kompleks konspirasjon som avslører at mennesker man lenge har trodd var døde, fortsatt er blant de levende, samtidig som de levende raskt slutter seg til de døde."

Serien er produsert av 60Forty Films, skrevet av Slow Horses' Morwenna Banks, og produsert av Banks, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, og forfatteren Mick Herron, som også har skrevet romanen og bøkene Slow Horses. Natalie Bailey fra Bay of Fires regnes også som hovedregissør.

Blant de øvrige skuespillerne finner vi noen kjente navn som Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun, og Aiysha Hart.

De to første episodene av Down Cemetery Road har premiere 29. oktober og vil bli etterfulgt av ukentlige episoder frem til 10. desember, da den åttende og siste episoden kommer. Se traileren for serien nedenfor.