Tidligere i dag rapporterte vi om nyheten om at USA skal ha vært så misfornøyd med Storbritannias og Spanias manglende støtte til USAs krigføring i Midtøsten at de vurderer å suspendere landene fra NATO og til og med revurdere sin holdning til Storbritannias krav på Falklandsøyene.

Nå har Downing Street kommet med et svar, og en representant fra Downing Street sier til BBC News at suvereniteten over Falklandsøyene "ligger hos Storbritannia" ettersom det er helt opp til innbyggerne på øyene å bestemme sin egen nasjonalitet.

"Falklandsøyene har med overveldende flertall stemt for å forbli et britisk oversjøisk territorium, og vi har alltid stått bak øyboernes rett til selvbestemmelse og det faktum at suvereniteten ligger hos Storbritannia.

"Vi har tidligere uttrykt dette standpunktet tydelig og konsekvent overfor skiftende amerikanske administrasjoner, og ingenting kommer til å endre på det."

Alt dette skjer samtidig som USA hevder at de ønsker en forlengelse av våpenhvilen i Midtøsten og fortsetter å håpe på fred, samtidig som de angivelig truer sine allierte for ikke å "gjøre sin del".