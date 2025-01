Downpour-skaperen om hvordan Elon Musk drepte de hyggelige robotene på Twitter: "bare forferdelige roboter er igjen" (på X)

HQ

På BIG-konferansen i forrige måned fikk vi sjansen til å ta igjen V Buckenham, da skaperen av Downpour var i Bilbao for å snakke om det vellykkede kreative verktøyet for både utviklere og vanlige brukere til å eksperimentere og lage enkle spill på en enkel måte.

I videoen nedenfor, som du kan se i sin helhet med lokale undertekster, forklarer V hvordan Downpour er utviklet som en brukervennlig plattform der alle, også de uten programmeringskunnskaper, kan lage interaktive spill. Hvis du ikke har prøvd det ennå, kan du lage spill ved å sette sammen bilder og tekst, koble sammen ulike sider og dele dem på nettet.

I intervjuet deler V flere interessante eksempler på kreative prosjekter som er laget ved hjelp av Downpour, for eksempel et morsomt spill om hvordan man lager te (av VVVVVVV-skaperen Terry Cavanagh, apropos V), og et annet spill som genererer alle mulige Tic-Tac-Toe-brett prosessuelt.

For de som allerede er inne på plattformen, diskuterer V også planer om å fortsette å forbedre Downpour med nye funksjoner, for eksempel videostøtte og forbedrede sosiale muligheter, samtidig som enkelheten opprettholdes. Og selv om V er forsiktig med å integrere generativ AI i verktøyet (av respekt for kunstnere og utviklingskolleger), er planen å legge til ikke-generative AI-funksjoner, for eksempel fjerning av bakgrunn for bilder, for å forbedre brukeropplevelsen.

V var imidlertid også kjent for det populære Cheap Bots Done Quick for Twitter, og her er hvordan de ser tilbake på prosjektet etter plattformens skifte til X.

"Ja, det var mitt forsøk på å si: 'Å, kanskje jeg kan få noen av disse tingene til å skje'. I tillegg til Downpour jobbet jeg med Cheap Bots Done Quick, som i utgangspunktet var et verktøy for folk som ville lage kreative bots på Twitter. Men nå, med endringene på Twitter, er det egentlig ikke mulig lenger."

"Ja, nei, Elon kvittet seg med alle de fine robotene, og det er bare forferdelige roboter igjen der", forklarer V om den nåværende situasjonen på Musks X, hvor de ikke lenger har en konto. "Og jeg gjorde kilden til den åpen kildekode, og nå som det finnes etterfølgere for Mastodon og for Bluesky, så er det fortsatt folk som lager ting som Cheap Bots Done Quick på disse andre plattformene, noe som føles veldig bra for meg."

Har du prøvd å lage et spill med gratisspillet Downpour på telefonen din? Og hva synes du om bots på Twitter/X?