Downton Abbey-æraen nærmer seg slutten i september

Etter seks sesonger og to filmer, et lass med priser, inkludert 15 Primetime Emmys, er det endelig på tide å vinke farvel til Storbritannias mest berømte og elegante aristokratiske familie. I september kommer Downton Abbey: The Grand Finale på kino, som den tredje storfilmen og samtidig den sanne avslutningen på en historie som begynte i 2010 og siden har gått på tvers av generasjoner.

Filmen har premiere 12. september og følger familien Crawley, og tjenerne som tar seg av dem, inn i 1930-årene. Her må de takle alle slags nye utfordringer og situasjoner, og til slutt ser det ut til at de skiller lag med herregården som har vært familiens hjem i århundrer.

Det offisielle sammendraget for filmen forklarer: "Downton Abbey: The Grand Finale, den filmatiske tilbakekomsten av det globale fenomenet, følger familien Crawley og deres ansatte når de går inn i 1930-årene. Når det elskede persongalleriet skal lede Downton Abbey inn i fremtiden, må de omfavne forandringer og ønske et nytt kapittel velkommen."

Du kan se den første teaser-traileren for filmen nedenfor, som viser den utvidede rollebesetningen, minus avdøde Dame Maggie Smith, som kort blir hyllet i form av et maleri i klosterets hovedsal.