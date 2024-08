Dr. Disrespect erter tilbake til streaming, blir myrdet av samfunnet

HQ

Vi lever i en ganske sprø verden der en voksen mann kan innrømme å ha sendt upassende meldinger til en mindreårig og tilsynelatende bare slippe unna med det. Dette har vært situasjonen rundt influenceren Guy "Dr. Disrespect" Beahm, som i juni ble avslørt for upassende oppførsel med en av sine mindreårige seere gjennom Twitchs Whisper -system.

Hele situasjonen utviklet seg i en slik grad at Dr Disrespect bekreftet påstandene mot navnet hans og deretter bestemte seg for å gå på en "utvidet ferie" noe mange antok kunne være permanent siden dette ikke er første eller andre gang han har møtt kontroverser. Men dette vil tilsynelatende ikke være tilfelle.

Dr Disrespect har nå returnert til sosiale medier for å legge ut et bilde av ham som spiller sjakk mot noen som spiller dam. Det er ingen tekst knyttet til innlegget, men dette ser ut til å antyde at en retur til streaming er på vei, noe fansen har hatt en ganske variert mening om.

En fan kommenterte og sa: "Er dette du som leker med en mindreårig?" hvorpå Dr Disrespect svarte: "Godt gjort, hun/han. Internett vil aldri løse den virkelige trusselen din... depresjon." Noen andre fulgte opp med et lignende meme, og Dr Disrespect svarte på det med "Little brainwashed woke boy putting out dragon ball z gfx with Kendrick Lamar lines ... Fikk meg skikkelig." En annen spurte om Doc i det minste økte sitt vertikale sprang, hvorpå han svarte: "and got a tan too".

Disse tre kommentarene var alt Doc så ut til å være interessert i å svare på, ettersom resten av kommentarene så ut til å være relatert til hans tvilsomme og kontroversielle fortid.