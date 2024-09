Dr. Disrespect gjør comeback etter påstått sexting-skandale

HQ

Fredag 6. september trådte Dr Disrespect tilbake i rampelyset (etter to måneders fravær) i en direktesending på YouTube-kanalen sin. Dette var etter at Guy Beahm, som han egentlig heter, ble anklaget for å ha sendt upassende meldinger til en mindreårig.

Under direktesendingen forsvarte han seg og hevdet blant annet at brukeren ikke var mindreårig i den jurisdiksjonen de bor i, og at kontroversen for det meste var en svertekampanje fra journalister og misfornøyde ansatte på Twitch.

Beahms utestengelse fra Twitch i 2020 ble igjen satt i tvil etter at den tidligere Twitch-ansatte Cody Conners twitret at Dr. Disrespects utestengelse skyldtes at han hadde sendt upassende meldinger til en mindreårig. Den populære streameren innrømmet deretter at upassende meldinger hadde blitt sendt, men at ingenting ulovlig hadde skjedd. Senere slettet Beahm denne uttalelsen og varslet et comeback. I dette strømme-comebacket adresserte Beahm Conners beskyldninger:

"Du skjønner, du vet ikke en dritt, og det var åpenbart fra tweeten din. Du hadde ingen førstehåndskunnskap om min tvist med Twitch. Du sa at jeg ble utestengt fra Twitch fordi jeg sextet med en mindreårig gjennom Whispers? Vet du engang hva den juridiske definisjonen av sexting er? Det gjør jeg. Og ja, jeg brukte Twitchs Whispers, men tro meg, jeg sextet ikke noen."

Nøyaktig hva som ble skrevet i disse meldingene er fortsatt ukjent, og han sa at det heller ikke var noe han hadde til hensikt å dele.

"Og alle disse menneskene oppfører seg som om de er så perfekte. Jeg er ikke perfekt, jeg påstår ikke at jeg er perfekt. Vel, noen ganger gjør jeg det, men jeg har heller ikke gjort alt det de sier at jeg har gjort."

Beahm sa imidlertid at han satt på mer informasjon, men ønsket i stedet å fokusere på den pågående åpne Call of Duty: Black Ops 6-betaen for resten av direktesendingen. Han kunngjorde også at han ville søke om et nytt partnerskap med YouTube den 25. september, slik at kanalen hans igjen vil bli lønnsom.

Hva mener du om dette? Bør Dr Disrespect reise seg igjen?

Takk, Kotaku.