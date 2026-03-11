Dr. Dre er offisielt milliardær, mer enn et tiår etter at han hevdet at han var det

HQ

Hiphop-legenden og Beats-skaperen Dr. Dre har offisielt blitt anerkjent som milliardær. For rundt 14 år siden, da Dr. Dre først solgte Beats by Dre-merket til Apple for tre milliarder dollar, erklærte han at han var hiphopens første milliardær. Det har tatt helt frem til 2026 før Forbes offisielt anerkjente dette faktum.

Ifølge Variety ligger Dre nå på 3332. plass på listen over verdens rikeste, omgitt av Jared Kushner, Rihanna, stålmagnaten Richard Teets Jr. og andre medlemmer av Forbes' rikeste liste. Jeg er ikke sikker på om det er en drøm eller et mareritt, men det er i hvert fall en veldig rik en.

Det virker ikke som om det følger noe sertifikat eller noen pris med det å bli anerkjent som offisiell milliardær. Du får vel nøye deg med milliarden din. Dr. Dre kom ikke med på Forbes' liste over noen av de rikeste navnene, som inkluderer de forventede navnene Elon Musk, Jeff Bezos, president Donald Trump, Rupert Murdoch og Mark Zuckerberg, blant andre.

