Dr. Eggman kommer til Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Det har blitt avslørt at som en del av Sega Villains Stage DLC for Shinobi: Art of Vengeance, kan vi forvente at en håndfull ikoniske karakterer vil krysse over til actionspillet.

Den første som er bekreftet er Sonic the Hedgehogs Dr. Eggman, som i en pressemelding er beskrevet som "første utfordrer" som vil utgjøre en trussel mot Joe Musashi. Det er ikke nevnt ennå hva slags utfordring vi kan forvente at den bartskinnede skurken skal utgjøre for den smidige hovedpersonen, men vi kan forvente at Dr. Eggman vil gjøre sin ankomst i spillet en gang tidlig i 2026.

Ellers kan vi forvente at flere skurker vil bli kunngjort i fremtiden, og på samme måte har Sega lovet "enda flere kule ting som står i kø for å innvarsle lanseringen av Shinobi: Art of Vengeance".

Kommer du til å sjekke ut Shinobi: Art of Vengeance når det lanseres 29. august?