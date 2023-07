Tetris er et av spillverdenens mest geniale konsepter, og mitt eget forhold til spesielt Game Boy -versjonen har formet mye av meg som spiller. Det finnes også varianter, der Puyo Puyo spillene er det dette spillet ligner på; to parvise symboler faller ned fra toppen av skjermen, og når fire av samme farge kobles sammen, forsvinner de. Dr Fetus' Mean Meat Machine er et puslespill utviklet av Team Meat og er en spinoff av Super Meat Boy og Super Meat Boy Forever. I dette spillet er den store nyheten at det er lagt til et element av feller som kompliserer målet om å koble sammen de odde figurene. Problemet er at fellene kan fjerne det du allerede har satt på plass, og hvis du berører en felle mens du setter sammen brikkene, må du begynne på nytt.

Spillet har imidlertid ganske sjenerøse sjekkpunkter, så det handler mer om å få et par "Links", som det heter når du klarer å koble sammen fire av samme farge. Siden dette er en spinoff av Super Meat Boy -serien, er det selvsagt også nådeløst vanskelig til tider, og det har en visuell stil som ligner på plattformspillene, med morsomme figurer, fengende musikk og en setting som er oversiktlig og håndterbar.

Nivåene avsluttes med en boss som det gjelder å følge nøye med på bevegelsesmønsteret til.

Akkurat som Puyo Puyo er det i utgangspunktet veldig enkelt. Det er egentlig ikke så mye mer å forklare om hvordan det fungerer, så vi går over til det gode og det dårlige i stedet. Jeg hadde det ganske gøy i begynnelsen, og jeg ble glad da jeg innså at det var over hundre baner å takle. Men etter å ha fullført omtrent en tredjedel av dem, sluttet jeg. Jeg mistet rett og slett interessen og hadde det ikke særlig gøy.

Selv om vanskelighetsgraden er høy, er det lagt til sjekkpunkter, noe som er en kjærkommen funksjon, men det er et lite balanseproblem her, og det er at det du har gjort i tidligere baner, avgjør hvor lette eller vanskelige fremtidige baner blir. Med andre ord, hvis du har satt deg selv i en vanskelig situasjon før sjekkpunktet lagrer, kan det være praktisk talt umulig å fullføre resten av nivået fordi fellene enten blir større, flere eller bare latterlig vanskelige å overvinne, så den eneste løsningen er å starte nivået på nytt. Jeg liker de fleste nivåene når jeg starter dem, fellene føles ofte brutale, men jeg har en plan, og det er opp til meg å få den til å fungere. Men etter hvert som nye feller dukker opp, eller de som allerede finnes blir større eller raskere, mister jeg ofte interessen, spesielt siden det avhenger så mye av hva jeg har gjort før hvis jeg i det hele tatt skal fullføre nivået.

Flere baner er altfor smale i bredden.

Denne utrolig høye vanskelighetsgraden går begge veier. I tillegg til at det ofte er frustrerende, er det også ekstremt tilfredsstillende når man endelig klarer en bane. Dette er ikke unikt for dette spillet, det finnes nok av opplevelser der vanskelighetsgraden er ekstremt høy for å gi deg denne følelsen når du lykkes. Det største problemet her er, for meg, mangelen på noen form for følelse av fremgang. I andre spill kommer du på en måte videre i historien, mens her blir du "belønnet" med bare flere og flere (og flere) nivåer i stedet, selv om fellene endrer seg og blir flere. Dette gjelder også for andre lignende pusselspill, men der er den lettere tilgjengeligheten og en mer balansert vanskelighetsgrad en fordel fordi frustrasjonen ofte uteblir. Det er rett og slett en spilleglede i andre spill i sjangeren som vanskelighetsgraden opphever her.

Grafikken er klar, tydelig og ganske morsom.

En annen ting som ofte bidrar til frustrasjon, er at man prøver å stappe for mye inn på for liten plass. Noen ganger får vi ganske store spilleflater, og da er det lettere å ha en plan også for de senere stadiene av nivået, men noen ganger er det altfor få ruter i bredden i forhold til mengden feller som dukker opp, og da blir problemet jeg snakket om tidligere enda tydeligere; hvordan du har spilt frem til et visst sjekkpunkt avgjør rett og slett om du i det hele tatt klarer nivået. Selv om du selvfølgelig kan starte på nytt og gjøre det litt bedre, blir det ofte vanskelig når nivået egentlig ikke innbyr til en annen spillestil bare fordi det er så smalt i bredden.

Det skal imidlertid legges til at etter de første nivåene, da jeg trodde jeg hadde gitt opp spillet helt, kom jeg tilbake for å spille det igjen ved flere anledninger. Det klassiske "bare noen få nivåer til", kombinert med at jeg var fast bestemt på å fullføre det jeg forlot i frustrasjon, viser at det holder et grep om spilleren. Alt i alt føles Dr. Fetus' sadistiske krumspring fortsatt som en grei versjon av Puyo Puyo-spillene, og det er også ganske gøy at de fortsatt klarer å lage sin egen versjon av et klassisk puslespillkonsept.