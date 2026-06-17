DR Kongo scorer sitt første VM-mål og henter sitt første poeng noensinne, og overrasker Portugal

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Noen land kunne ikke ha drømt om en bedre VM-debut: Tyskland knuste Curaçao 7–1, Argentina slo Algerie 3–0 med et hat-trick av Messi, Mbappé satte rekorder med en fantastisk seier for Frankrike over Senegal... men Spania spilte 0–0 mot Kapp Verde, og nå har enda en av de største favorittene, Portugal, spilt 1–1 mot DR Kongo.

Den Demokratiske Republikken Kongo deltok for andre gang i FIFA-VM, etter 1974 (da kjent som Zaire), men de led fryktelig og tapte alle tre kampene med et samlet resultat på 14–0. I dag gikk det annerledes: landets første VM-mål, scoret av Wissa, og også det første VM-poenget.

Cristiano Ronaldo spilte offisielt sin sjette VM-kamp, men som 41-åring klarte han ikke å score og må vente videre. Portugal klarte bare å få tre skudd på mål av ni forsøk... nesten det samme som DR Kongo, som hadde åtte skudd og to på mål.

Portugal og DR Kongo må nå vente på resultatet av kampen mellom Colombia og Usbekistan, som spilles torsdag kl. 16.00 CEST, 15.00 BST.