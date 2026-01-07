DR Kongos eliminering fra AFCON betyr slutten på Michel Kukas "menneskelige statue" av Lumumba

HQ

Da Den demokratiske republikken Kongo tapte 1-0 for Algerie på tirsdag, etter en scoring av Adil Boulbina i det 119. minutt, ble det slutt på et av AFCONs mest ikoniske bilder: en kongolesisk supporter som sto stille med høyre arm hevet under alle Kongos kamper.

Supporteren, Michel Kuka (26), sto som en menneskelig statue i hele 438 minutter av Kongos deltakelse i AFCON, også han iført fargerike klær. Kuka ble en viral sensasjon, og da Kongo tapte i sluttminuttet, begynte han å gråte og beveget seg for første gang under en kamp.

Posituren hadde en hensikt: Han imiterte en statue av Patrice Lumumba, landets første statsminister i 1960, som ledet landet til uavhengighet, men som ble kidnappet og drept i 1961 og huskes som en nasjonalhelt og et symbol på afrikansk frigjøring.

I et intervju med RMC Sport forteller Kuka at han ønsker at bildet hans skal stå som en kunstnerisk og minneverdig handling, selv om han ikke hadde forventet å bli så berømt over hele verden.

Uten DR Kongo, og uten Kuka, fortsetter AFCON på fredag: Algerie, som slo Kongo, spiller mot Nigeria lørdag ettermiddag i kvartfinalen i Afrikamesterskapet.