Dr. Respektløshet: Jeg burde aldri ha blitt utestengt fra Twitch

Guy Beahm, bedre kjent som Dr. Disrespect, ble som mange vet permanent utestengt fra Twitch for noen år siden. Til tross for at han har lykkes med å etablere seg på andre plattformer som Rumble, håper han fortsatt å komme tilbake til Twitch. I et nylig innlegg på sosiale medier beskyldte han "ansatte på lavt nivå" for å drive en "heksejakt" mot ham.

Beahm skrev :

"Vi burde aldri ha blitt utestengt i utgangspunktet. Twitch burde aldri ha tillatt en ansatt på lavt nivå å overstyre hele forbudssystemet, som allerede hadde bestemt at vi ikke gjorde noe galt, på grunn av partiske meninger om Doc-karakteren. De kunne ha tatt en rask 5-minutters samtale og innsett at disse gjensidige vitsene og spøkene aldri hadde alvorlige hensikter. Patetisk."

Beahm hevder at vitsene og den harde retorikken aldri var ment å bli tatt på alvor. Han tok imidlertid ikke opp fjorårets rapport, som avslørte at utestengelsen hans faktisk skyldtes meldinger han sendte til en mindreårig via Twitch Whispers - en hendelse som førte til at flere sponsorer kuttet båndene med ham.

Hva synes du om saken? Bør Beahm, også kjent som Dr. Disrespect, få sjansen til å komme tilbake til Twitch?