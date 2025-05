Dra på en reise mot stjernene med Legos nye Shuttle Carrier Aircraft

HQ

Lego har presentert et glimt av et helt nytt sett som kommer til å utgjøre Icons -serien. Kjent som Shuttle Carrier Aircraft, og det er et 2,417-delt sett som skildrer et Boeing 747-fly med et NASA Space Shuttle Enterprise -fartøy montert på toppen, med dette er en tidligere metode som ble brukt for å få romfartøy i bane.

Settet kommer med et 18-hjuls landingsunderstell, et spesialisert monteringssystem, elegant skrogdesign, en hale som kan festes, motorer og landingsunderstell for romfergen, og hele settet kan monteres på et stativ som leveres med en informativ plakett.

Settet vil debutere 18. mai for alle, og fra 15. mai for Lego Insiders, og det vil sette deg tilbake € 229.99 / $ 199.99 / £ 229.99.

