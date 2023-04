Dracula terroriserer sjømenn i The Last Voyage of the Demeter

Vampyrer er inn akkurat nå. Renfield åpner på kino i dag og Redfall debuterer på PC- og Xbox Series-konsoller 2. mai. Selv om det allerede er nok av blodsugende monstre å tygge seg gjennom, vil august bringe enda en vampyrfortelling.

Universal Pictures har nå delt den offisielle traileren for The Last Voyage of the Demeter, og har avslørt at skrekkfilmen, med The Batmans David Dastmalchian, Game of Thrones' Liam Cunningham, med flere, kommer på kino 11. august.

Når det gjelder hva denne filmen skal handle om, vil filmen utforske kapittelet i Bram Stokers Dracula-roman om handelsskipet Demeter, og dets reise fra Carpathia til London. En reise som bringer den ikoniske vampyren til kysten av England. Det er unødvendig å si at det blir en ganske bloddryppende fortelling, og du kan få et godt eksempel på dette i traileren nedenfor.