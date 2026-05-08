Dracula: The Disciple er et puslespill som tolker myten om den legendariske vampyren på nytt

I går kveld holdt utgiveren Nacon sitt årlige, men forsinkede Connect-show, hvor de hadde mange nyheter å presentere til tross for at de befinner seg i ganske bekymringsfullt økonomisk farvann. En av de mange kunngjøringene på showet gjaldt et helt nytt spill som er i horisonten, med dette kjent som Dracula: Disippelen.

Dette prosjektet er et førstepersons puslespill-eventyr som presenterer et nytt syn på myten om den legendariske vampyren. I hovedsak er premisset å ta rollen som en døende arkivar som reiser til Draculas forlatte hjem i håp om å finne en kur mot sykdommen hans, en oppgave som til slutt får ham til å utforske det okkulte og lære de mange hemmelighetene som den berømte vampyren har etterlatt seg.

For å fullføre oppgavene får vi vite at målet vil være å mestre okkulte verktøy og å dyrke overnaturlige ingredienser, alt før han fullfører ritualer og lærer å forvandle seg til en vampyr.

Det er ingen utgivelsesdato knyttet til spillet ennå, men vi vet at det blir utviklet av Cyanide Studio og at prosjektet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S.