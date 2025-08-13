HQ

I det siste har jeg spilt et herlig nytt sportsspill. Et fartsfylt flerspillerspill med god kontroll, endeløse muligheter for å spille om igjen, gode kommunikasjonsmuligheter og en generell følelse av moro. Det spillet heter Rematch. Jeg har også spilt et spill som heter Drag x Drive...

Jeg vil ikke kritisere et spill for å prøve noe nytt, og heller ikke for å gi litt sårt tiltrengt oppmerksomhet til en flott sport, derfor er dette mine viktigste positive poeng for Drag x Drive. Det tok en titt på de begrensede mulighetene for virkelig unik spilling med Nintendo Switch 2, og finpusset på musekontrollene for å lage et rullestolbasketballspill der bevegelsene dine styrer tempoet og manøvreringene i spillet. På samme måte som Rematch tar ikke Drag x Drive sportens regler altfor alvorlig, men velger i stedet en mer arkadeaktig atmosfære, der du kan flippe ut av halfpipes og bruke triks for å få ekstra poeng på et vellykket skudd.

Å skyve Joy-Cons frem og tilbake, som etterligner bevegelsene som trengs for å bevege en rullestol, er absolutt noe som tar litt tid å venne seg til, og resulterer i en umiddelbar frustrasjon som kan skremme deg bort med en gang. Etter den tiden jeg har brukt med Drag x Drive, kan jeg si at det blir bedre, men aldri perfekt. Kontrollene er rett og slett ikke stramme nok eller tilfredsstillende nok til å rettferdiggjøre et fullt fokus på denne musestyringsstilen. Mus har blitt brukt til å styre videospill i flere tiår, men så langt har ingen syntes at det var en strålende idé at du skal ta opp og dra musen i en rett linje over en flate igjen og igjen for å spille. Delvis Arms, delvis Ring Fit, alt sammen forvirrende.

Til tross for at jeg stort sett er forbløffet over dette spillets eksistens, må jeg innrømme at det har sine øyeblikk. Når du har fått tak i kontrollene og kan spille et spill eller to, klarer Drag x Drive å være litt av en latter. Jeg vil si at jeg ikke er sikker på at jeg likte spillet slik det var ment for det meste av tiden, og i stedet bare hadde det gøy å sprenge fra den ene enden av banen til den andre, rive shortsene mine mens Joy-Cons skrapte mot beina mine, og prøvde å gjøre triks eller slå umulige 3-poengere. Mekanisk sett kan ikke Drag x Drive tas for seriøst, for da er det for lett å stikke hull på det. Takling, for eksempel, fungerer ikke, ettersom enhver støt du tar mens du møter en motstander frontalt, betyr at du mister ballen, men å slå noen hardt i ryggen gjør ingenting. Dette førte til en kamp der noen bare hadde ryggen til laget mitt mens de satt under kurven, slik at ingen kunne gjøre noe annet enn å dytte dem litt mens de siktet på det enkle skuddet.

Utenom å spille 3v3-basketball har du en liten park å utforske. Et stort sett grått miljø med få minispill utenom tidskamper og skytetrening. Det er ikke noe som fenger deg hvis du vil ha en pause fra actionen. Du kan ha det gøy med venner eller tilfeldige mennesker, men igjen er du begrenset i hva du kan delta i. Hvis du virkelig sliter med kontrollene, kan du gå tilbake til opplæringen, men det i seg selv føles også begrenset, da det ikke lærer deg visse elementer som Bunny Hopping, som er et krav for å slå noen av tidsforsøkene som er strødd i parken. Jeg må fremheve mekanikken og kontrollene en gang til her, for det krever så mye timing å få stolen opp fra bakken at hver gang jeg klarte et kaninhopp, føltes det mer som et lykketreff enn som noe jeg hadde tenkt å gjøre.

På den ene siden beundrer jeg Drag x Drive for at de har forsøkt å gjenskape selv en brøkdel av innsatsen som kreves for en sport som rullestolbasketball i kontrollene. Men på den annen side føles det litt ironisk at et spill som fokuserer på en tilgjengelig sport, ikke har tilgjengelighetsalternativer som gir deg en annen måte å kontrollere spillet på. Jeg følte meg til tider kvalm av å fokusere så hardt på bevegelsene, og som med en VR-tittel klarte jeg ikke å gå gjennom mer enn 30 minutter av gangen på Drag x Drive uten å føle at øynene mine trengte en pause. Musekontrollene føles bare ikke opp til visjonen til Drag x Drive ennå. Svingene er utrolig vanskelige å få til, og fartsfølelsen varierer veldig selv om armbevegelsene dine forblir de samme.

Jeg synes også det er rart hvor mye dette spillet motarbeider et av de viktigste salgsargumentene til Nintendo Switch 2. Du kan ikke ta med deg Drag x Drive på farten, ettersom du må ta av kontrollerne og bruke dem på et egnet underlag. Dette underlaget kan være beina dine, men du trenger likevel en anstendig plass til å sette opp skjermen og spille. I likhet med Nintendo Switch 2 Welcome Tour sliter jeg med å finne en måte å rettferdiggjøre dette spillets eksistens på, og enda mindre kjøpet av det. Når det er sagt, tror jeg likevel at Drag x Drive kan ha noe å by på for den rette spilleren som tåler den merkelige kontrollen og de intetsigende omgivelsene.

Akkurat nå føles det som om Nintendo er inne i en slags Kinect-æra med Nintendo Switch 2. De prøver ut alt mulig med fancy nye verktøy som musekontroller og Game Chat, men vet ikke helt hvordan de faktisk skal gjøre disse funksjonene til overbevisende spillmekanikk. Drag x Drive er dessverre et eksperiment som ikke på langt nær har gått vilt nok for seg, og som vil bli gjenstand for et vanskelig quizspørsmål om noen år.