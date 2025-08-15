Drag x Drive er ute på Nintendo Switch 2, og basketball blir aldri det samme igjen

HQ

Vi vet alle at Nintendo har for vane å prøve nye og rare ting. Og det er det de har gjort nok en gang.

Drag x Drive Spillet ble lansert 14. august 2025, og ideen er å spille basketball med rullestoler på en futuristisk bane. Teamarbeid er nøkkelen til suksess. Det er ganske tydelig at utviklerne har hatt et spill som Rocket League fra Psyonix i tankene. Men siden Rocket League er et så flott spill, har vi ikke noe imot å la oss inspirere av et slikt spill.

