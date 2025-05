Drag x Drive Praktisk forhåndsvisning: Hva var det jeg nettopp spilte?

HQ

Da Mouse Mode for de nye Joy-Con 2 -kontrollerne ble lekket for flere måneder siden, var det mange av oss som begynte å tenke på potensielle bruksområder. De mest åpenbare var til partyspill (som for eksempel Super Mario Party Jamboree), til strategispill (som Civilization VII) eller til førstepersons skytespill (som Metroid Prime 4: Beyond). Men Nintendo trengte en programvare som virkelig kunne vise frem et innovativt kjerneområde for det som er den største nyheten på Switch 2 når vi snakker om spillmuligheter, med tanke på hvordan alt annet er en videreutvikling av det som kom før.

Og da snakker jeg ikke om den kontroversielle Nintendo Switch 2 Welcome Tour, en ikke-inkludert tittel bestående av flere ulike demoer, men om et fullverdig spill, som er bygget opp rundt selve funksjonen, til og med med tanke på hvordan du kan gå Mouse Mode med de to Joy-Con 2 samtidig, med hendene parallelt liggende på bordet - eller på fanget, eller på sofaarmene, eller i sofaen din.

Jeg snakker tydeligvis om Drag x Drive, et sportsspill som ble avduket under Nintendo Switch 2 Direct, og som tar et par notater fra bøkene til andre enormt vellykkede sportstitler som Rocket League og Nintendo Switch Sports. Og man må innrømme at hovedpremisset er intet mindre enn genialt: Det handler om futuristisk rullestolbasketball, noe som betyr at du må "dra" for å, ja, ehm, "kjøre". Ved å skyve Joy-Con 2 -kontrollernes magnetiske side på en overflate, kontrollerer du hver hånd og arm på figurene, og beveger enten venstre eller høyre hjul på stolen forover eller bakover. Ett hvis du vil svinge, begge samtidig hvis du vil bevege deg rett frem - eller i det minste prøve.

La meg legge til litt personlig bakgrunn her, for jeg tror det er viktig å ta med i betraktningen. Jeg elsker bevegelseskontroll og kontrollerinnovasjon. Jeg begynte bokstavelig talt å skrive om videospill av fascinasjon for mulighetene de gir for nesten 20 år siden. Jeg har likt dem når de har blitt gjort riktig i alle disse årene, helt frem til det punktet vi er nå med enheter som VR-kontrollere, gyroskoper og akselerometre i telefonen, DualSense-haptiske funksjoner, og selvfølgelig Nintendos Switch og Switch 2 bevegelsesdrevne kontrollere. The Legend of Zelda: Skyward Sword var en drøm som gikk i oppfyllelse, hvis du skjønner hva jeg mener. Med andre ord, jeg er ikke en hater, og har aldri vært det.

Men i dette tilfellet, og selv om kontrollene gir full mening når det gjelder design, og fungerer feilfritt for formålet, føltes de ikke bra i et eneste øyeblikk av de 15-20 minuttene jeg tilbrakte med Drag x Drive. Jeg følte ikke at jeg hadde full kontroll over spillerens karakter, selv etter å ha gått gjennom hele opplæringen før en angivelig spennende 3v3-kamp. Igjen, kontrollene er responsive når du glir-løfter-glir, og jeg antar at det er et spørsmål om trening og tilvenning for å få nøyaktig manøvrering, men jeg var ganske langt fra det. Faktisk føltes kontrollene unødvendig komplekse og fremfor alt ... bare ikke morsomme.

Pusset jeg i hemmelighet bordet? Eltet jeg pizzadeig? Jeg tror jeg slet med hele opplegget. Det er intuitivt, misforstå meg rett, men hvis du må smelle inn i en annen spiller for å stjele ballen, eller kjøre raskere frem og tilbake for enten å forsvare deg eller finne en bedre plass for å skyte eller passe, ble det for fort frustrerende, ja, til og med irriterende. ZR eller ZL fungerer også bra som bremser, L+R for pasning, og så løfter du hånden og gjør et basketkast med håndleddet på en veldig naturlig måte for å skyte, noe som ga meg et lite glimt av tilfredsstillelse, men selv det ble tatt av opplevelsen min da jeg måtte kjøre igjen.

Problemet er altså ikke den klossete, ikke så ergonomiske holdningen jeg ikke likte i Metroid Prime 4: Beyond, siden du ikke trenger å trykke på så mange knapper eller sikte rundt skjermen, det handlet mer om hvordan det føltes: som om jeg kastet bort en del av min veldig stramme, veldig verdifulle tid med maskinen, akkurat som nysgjerrigheten min dro meg til dette spillet. Det gjorde meg litt sint, må jeg innrømme, og jeg er ikke så sikker på om jeg vil spille det igjen.

Det var ikke noe å se på heller. Med så mange spill, både første- og tredjepartsspill, som viser frem de vakre 1080p HDR-skjermene på bærbare PC-er, 4K/60-grafikken på TV for første gang på en Nintendo-konsoll, virket dette spillet kjedelig og stygt. Ingen personlighet, ingen fancy futuristiske sportseffekter, alt var grått og generisk sci-fi. For en tittel som, la oss ikke glemme, lanseres i sommerlanseringsvinduet allerede.

Uansett er jeg klar over at det er ulike meninger her. Jeg vet om en kollega som var engasjert av kontrollene og likte tiden sin, kanskje til og med mestret traverseringsmekanikken. Og jeg er ganske sikker på at noen vil bli ekstremt gode, kanskje til og med profesjonelle, og at dette kan ha konkurransepotensial ettersom kontrollene i seg selv fungerer. Og nok en gang, du må elske det geniale premisset og det tilgjengelige, inkluderende budskapet bak det. Men når det kommer til den bokstavelige, ta opp kontrolleren og spill den typen tilgjengelighet vi har forventet, er den bare ikke der for øyeblikket.