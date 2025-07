Dragami Games kunngjør et nytt Lollipop Chainsaw-spill og en anime også

HQ

Det har blitt rapportert mye om at Dragami Games har store planer for Lollipop Chainsaw -franchisen, som i nyere tid gikk det sammen med Nada Holdings Corp. for å love nye prosjekter i serien. Vi har nå en oppdatering på det.

Utvikleren har tatt til sosiale medier for å avsløre at et helt nytt Lollipop Chainsaw -prosjekt er i produksjon, og at dette også vil bli imøtekommet av en anime. Vi har ikke mye annet å gå på, men en offisiell X-konto for denne tilbakekomsten til serien har dukket opp, og den sier at spillet vil være et "over-the-top zombie-actionspill fullpakket med mørk humor", et som har Juliet ved roret.

Det er uklart når prosjektene vil komme, men siden denne kunngjøringen er helt fersk, er det rimelig å anta at de ligger minst et par år frem i tid.