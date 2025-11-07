Dragen fra Yokohama er på banen i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sega fortsetter å utvide Sonic Racing: Crossworlds raskt med nytt innhold. Noe av det er gjesteopptredener fra andre selskaper (som Alex, Steve, og Creeper fra Minecraft) som koster penger, mens annet innhold er fra Sega selv, som gledelig nok er gratis.

I går ble det siste tilskuddet sluppet, nemlig den nye - etter bare to spill er det vel det man må kalle ham - hovedpersonen fra Like a Dragon -serien. Vi snakker selvfølgelig om Ichiban Kasuga, som nå kan lastes ned og kjøres med, sammen med en ny kart som heter Dragon Brave.

Men det blir enda bedre, for ved midnatt får vi også arrangementet Ichiban Kasuga Festival. Det er gratis å delta for alle som eier spillet, så benytt anledningen til å måle dine racingferdigheter mot andre ivrige sjåfører på nettet. En gylden mulighet til å se hva Kasuga selv er i stand til. Arrangementet varer til og med mandag kl. 1:59 CEST