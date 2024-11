Dragetreneren-regissøren forsvarer Astrid-castingen

HQ

Filmatiseringen av How to Train Your Dragon har blitt kritisert av fansen siden de første bildene ble vist. Noen kritiserer filmen i god tro, og sier at den bare ser ut til å være en unødvendig live-action-versjon av en film som sjarmerte mange med sin animasjon for over et tiår siden, men andre retter skytset mot skuespilleren Nico Parker, som har fått rollen som Astrid.

Skuespilleren, som fikk ros for sin rolle som Sarah Miller i The Last of Us, har blitt kritisert på grunn av hudfargen hennes, og hvordan den ikke stemmer overens med Astrid i den animerte filmen fra 2010.

Regissøren av How to Train Your Dragon har gått inn for å forsvare Parker, og sier at hun ble valgt fordi hun var den beste skuespilleren for rollen. På Instagram skrev Dean DeBlois :

"Vi prøvespilte mange skuespillere for rollene, inkludert skuespillere som så ut som deres animerte motstykker. Men vi valgte de skuespillerne som best legemliggjorde ånden og personligheten til karakterene, siden stammen i denne versjonen består av etterkommere av de beste dragekjemperne fra alle steder vikingene noen gang hadde reist (noe som historisk sett var langt og bredt - vikinger blandet seg med mange kulturer)."

"Men vi skaper en fantasi," fortsatte han. "Ikke historiske fakta, og alt vil bli avslørt med tiden. Vi lager ikke en nyinnspilling skudd for skudd."

