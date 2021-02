Dragon Age 4 får ikke multiplayer likevel

Du ser på Annonser

I går bekreftet Bioware at det ikke blir noe ny utgave av Anthem, og det må være lov å si at en av tingene som felte spillet var mekanikker som er implementert på grunn av spillets online-fokus. Derfor var nok mange ganske nervøse for Dragon Age 4 i tillegg siden jobbutlysningene hadde gjort det klart at det universet ville få multiplayer også. Heldigvis har Bioware og EA ombestemt seg.

Alltid pålitelige Jason Schreier fra Bloomberg avslører at sjefene i EA har endret mening etter suksessen til Star Wars Jedi: Fallen Order og Anthem-kritikken, så Dragon Age 4 dropper "Live Service"-delen totalt slik at det nå utelukkende blir et enspillerfokusert rollespill som de første spillene i serien.