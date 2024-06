Dragon Age: The Veilguard - Er BioWare tilbake i storform

HQ

Det har vært en del bekymringer rundt fremtiden til Dragon Age. Det er lenge siden BioWare leverte Dragon Age: Inquisition, og de siste årene har mildt sagt vært turbulente, definert av den kritiske fiaskoen til Anthem av mange. Det er mye håp og forventning knyttet til denne neste delen av fantasy-rollespillserien, og det virker som om disse forhåpningene ble satt litt på spill da den siste traileren ankom Summer Game Fest og teaset for et Guardians of the Galaxy/A-Team-type kompisgruppe-actionoppsett vi vanligvis ser i ransfilmer.

Hvis den første timen med spilling er noe å gå etter, bør du ikke være bekymret for Dragon Age: The Veilguard (tidligere Dragon Age: Dreadwolf), ettersom et glimt bak lukkede dører på spillet live-kommentert av den karismatiske spillregissøren Corinne Busch har meg veldig trygg på at vi er i vente for en lovende retur til kontinentet Thedas.

Så la oss begynne med premissene for spillet. Hvis du er bekymret for at vi skal plyndre banker og delta i kooperativt spill eller noe lignende, så fortvil ikke, det er absolutt ikke tilfelle. Dragon Age: The Veilguard er et "RPG through and through" som Busch uttrykker det, og det inkluderer å skape en karakter fra en rekke alternativer, bygge opp karakteren på en måte som passer deg, og deretter legge ut på en emosjonelt kompleks og lang reise som tar deg rundt i hele Thedas der valgene dine betyr noe. Dette er Dragon Age slik vi kjenner det.

Historien dreier seg om Solas, en alvegud som ønsker å ødelegge verden, og det er din jobb som den tilpasningsdyktige karakteren Rook å lede et team av kompanjonger rundt i Thedas, på jakt etter Solas i et forsøk på å forhindre apokalypsen. Hvis du lurer på hvor den tidligere tittelen Dreadwolf kommer fra, er Solas' kallenavn akkurat dette. Nå skal jeg ikke gå for mye nærmere inn på historietrådene fra den timen jeg fikk være vitne til for å unngå spoilere, men la meg bare legge til at valgene du tar som spiller har omfattende og massive konsekvenser, inkludert å føre til følgesvenners død, forskjellige fortellertråder, romansemuligheter og mer. Og i et typisk Dragon Age -format er det et dialoghjul som dukker opp i viktige øyeblikk for å la deg bestemme hvilke tråder du vil trekke i.

Men uansett, tilbake til begynnelsen: karaktertilpasningen. Jeg er ikke den typen person som bryr meg så mye om denne delen av videospill, men det er det mange som gjør, så la meg få deg til å bli begeistret ved å fortelle deg at alternativene som er tilgjengelige i The Veilguard vil få deg til å skape en karakter i timevis. Du begynner som vanlig med å velge en av fire slekter (Human, Elf, Dwarf, Qunari), og deretter kan du leke deg med en rekke allsidige glidebrytere og valgmuligheter for å definere karakterens kroppsbygning og kroppsform, hårstil, øyenfarge, de vanlige tingene vi finner i spill. Busch nevnte at utseendet er svært viktig for å få spilleren til å leve seg inn i historien, og det er derfor BioWare har tatt ekstra skritt, som å gjengi hvert hårstrå på hodet til en karakter individuelt og deretter knytte håret til fysikkmotoren slik at det faller og slenger på en tilfredsstillende måte.

Så kommer vi til klassevalget. Det er tre klasser å velge mellom (Warrior, Rogue, Mage), men hver klasse har tre underalternativer som i hovedsak fungerer som en helt ny klasse i seg selv. Selv om jeg bare fikk se en variant av Rogue i aksjon, lovet Busch andre klasser som inkluderer en som lar deg slynge og kaste et skjold som Captain America, ricocheting rundt på slagmarken ved å treffe det med sverdet ditt hver gang det kommer tilbake til deg.

Før du kommer inn i spillingen, er det et par valg igjen å gjøre. Det første er å velge en bakgrunnshistorie som gir karakteren din litt mer forankring i Thedas-verdenen, og det andre er å definere en vanskelighetsgrad. Du kan angi denne på en måte som passer deg, noe som betyr at hvis du hater å parere i spill, kan du for eksempel gjøre det mindre utfordrende. Når alt dette er satt, slippes du løs i Thedas-verdenen for å begynne å oppleve den svært tematiske og actionfylte første timen.

Det er når du først kommer inn i spillet og nyter de slående utsiktene og arkitekturen i Minrathous at du igjen blir vitne til kraften i Frostbite -motoren. Dragon Age: The Veilguard ser helt fantastisk ut med en enorm oppmerksomhet på grafiske detaljer, belysning og verdensdesign. Jeg kan ikke si noe om hvor livlig verdenen føles å utforske i praksis, siden de finere elementene i spillet ble forbigått i stillhet under denne forhåndsvisningen, men det er ingen tvil om at det vil være mange måter å gå seg vill i sausen på når du fortsetter å jakte på Dreadwolf.

Før vi endelig får se litt action, begynner vi å møte noen av våre følgesvenner for reisen fremover. I motsetning til tidligere Dragon Age spill, vil det bare være totalt syv følgesvenner denne gangen, men det mer begrensede antallet betyr at BioWare kan få dem til å føles mer ekte og autentiske enn noen gang før. Som Busch uttrykker det, er dette de "rikeste, mest fullt utviklede følgesvennene" som noensinne er inkludert i en Dragon Age tittel.

Men uansett, kampene. BioWare har sørget for et mangfold av måter å kaste seg ut i handlingen på. Som spiller kan du velge tre ferdigheter fra et omfattende ferdighetstre som du kan legge inn i ferdighetsbøylen din, og deretter forsterke den med tre ferdigheter for hver av de to følgesvennene du har med deg på reisen. Kampene opprettholder den typiske balansen mellom hacking og slashing og avstandskamper som vi ser i de fleste action- og rollespill, men styrker dette ved at du også kan bruke de valgte evnene dine på én av to måter. Den første er en mer strategisk måte som dreier seg om det tradisjonelle Dragon Age evnehjulet, der du setter spillet på pause og studerer fiendens styrker og svakheter før du bestemmer deg for hvordan du skal slå til, nesten som Final Fantasy VII: Rebirth. Det andre er et sanntidsalternativ der evnene dine er knyttet til kontrolleren for å sikre at spillflyten aldri går glipp av noe, mer i likhet med et vanlig action-RPG. Det er definitivt slik jeg kommer til å spille Dragon Age: The Veilguard når det lanseres.

Som en siste kommentar til kampene, har BioWare endelig gitt etter for tilbakemeldingene fra communityet og lagt til helbredende magi, noe som betyr at du nå kan bruke dine magiske evner til å gjenvinne HP uten å trenge en helbredende potion.

Når du kombinerer den flytende og flotte kampen med den typiske Dragon Age narrative dyktigheten som åpner for romantiske buer, massivt definerende valg, og alt pakket inn i en storslått fantasi og lang historie, ser det mer og mer ut som om BioWare har spikret det så langt med Dragon Age: The Veilguard. Etter å ha sett en times spilling, har dette spillet skutt i været og blitt en av mine mest etterlengtede titler i år, da det ser ut til å ha den samme oppmerksomheten på detaljer, spenning og variasjon som har gjort Star Wars: Outlaws, Indiana Jones and the Great Circle, og Assassin's Creed Shadows skiller seg ut som lovende enspilleropplevelser planlagt for senere i år. Og Buschs kommentar om tilstanden til The Veilguard gjorde meg bare enda mer begeistret, for mellom den teknisk imponerende demoen og løftet om at "everything is functional, we're polishing, we're fixing bugs", gjør alt dette til et spill å se opp for til høsten.