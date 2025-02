Dragon Age: The Veilguard er gratis med PlayStation Plus neste uke

HQ

Electronic Arts har gjort det klinkende klart at Dragon Age: The Veilguard er en massiv kommersiell fiasko. Nå prøver de desperat å gjøre flere oppmerksomme på spillet og i det minste få så mange spillere som mulig.

Jeg skriver det fordi Dragon Age: The Veilguard vil være det største spillet som blir med i PlayStation Plus Essential på tirsdag. Ikke at jeg klager på resten av trioen, for Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection og Sonic Colours: Ultimate er også verdt å legge til i samlingen din.

Alle tre vil erstatte Payday 3, High on Life og Pac-Man World Re-Pac den 4. mars, så du har fortsatt tid til å skaffe deg de tre sistnevnte.