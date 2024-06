Dragon Age: The Veilguard foregår ti år etter Inquisition, og vil inneholde tidligere steder

HQ

Etter å ha gått fra det er så over til vi er så tilbake etter lanseringen av en merkelig filmtrailer som deretter ble motvirket av 20 minutter med solid gameplay, ser det ut til at folk har slått seg til ro med å bli hypet igjen for det fjerde Dragon Age-spillet.

Nylig holdt BioWare en Discord Q & A, som deretter ble oppsummert av Shinobi602 på Twitter / X. Det ga oss noen detaljer om verden, bakgrunnshistorier, tilpasning, følgesvenner og mer. I tråden ser vi at Dragon Age: The Veilguard er satt ti år etter Inquisition, noe som potensielt skal gi nye fans sjansen til å føle at de ikke trenger å kjenne til alle de tidligere spillenes historie for å kunne glede seg over dette.

Inquisitor vil imidlertid spille en viktig rolle i dette spillet, så gamle fans kan være trygge på at det ikke er et helt ubeskrevet blad de går inn i. Gamle steder og karakterer kommer tilbake, og det er ingen progresjonssperre som hindrer deg i å besøke steder før du er klar.

