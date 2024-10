Dragon Age: The Veilguard har gått gull

HQ

EA og BioWare har kunngjort at Dragon Age: The Veilguard er klar og klar til å gå foran lanseringsdatoen 31. oktober. RPG har offisielt gått gull, noe som betyr at bortsett fra at en dag en oppdatering sannsynligvis er i arbeid, er tittelen klar og bør ikke bli forsinket.

Med litt under fire uker igjen til lansering kan du gå til disse lenkene for å høre om hvor langt Dragon Age: The Veilguard er ment å være, PC-spesifikasjonene, hvem som skal komponere og orkestrere hovedtemaet, og hva vi syntes om spillet etter å ha sett det i sommer.