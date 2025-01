Dragon Age: The Veilguard og EA Sports FC 25 skuffer EA

HQ

Magnus er langt fra den eneste som synes Dragon Age: The Veilguard er et bra spill, men kanskje ikke så imponerende som fans av serien hadde håpet. Topp det hele med hete debatter om at spillet er "woke", en lang utvikling med massive endringer og et BioWare som skuffet mange med Anthem og Mass Effect: Andromeda, så er det forståelig at mange fryktet at det elskede studioet var i trøbbel. Kveldens nyheter vil definitivt ikke endre det.

En pressemelding fra EA avslører at Dragon Age: The Veilguard bare solgte/engasjerte omtrent 1,5 millioner spillere i 2024. Jeg skriver "bare" fordi den gigantiske utgiveren forventet 3 millioner, så det faktiske tallet er rundt halvparten av det.

Det som gjør dette enda verre, er den "engasjerte" delen, da det betyr at de 1,5 millionene inkluderer abonnentene av EAs Play Pro-tjeneste som spilte det "gratis". Det kan til og med telle de som har spilt den gratis prøveperioden på EA Play...

Ikke at Dragon Age: The Veilguard er det eneste spillet som har fått EA til å senke forventningene til dette regnskapsåret som avsluttes 1. april, ettersom EA Sports FC 25 også mislyktes. Forskjellen mellom disse to er at EA forventet at fotballseriens økende suksess skulle fortsette, når den faktisk gikk litt ned. EA Sports FC 25 har også en sjanse til å snu det med mikrotransaksjoner og slikt, noe som betyr at det eneste studioet som virkelig er i trøbbel her er BioWare. Ikke noe morsomt press å ha på skuldrene når en av regissørene nettopp har sluttet og det nye Mass Effect fortsatt er flere år unna...