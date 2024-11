Dragon Age: The Veilguard regissør på Dragon Age Legendary Edition: "Man skal aldri si aldri"

HQ

Nå som Dragon Age: The Veilguard er ute, tenker du kanskje på å spille de tre foregående Dragon Age-spillene før du hopper inn i det fjerde. Det kan imidlertid være en vanskelig oppgave. I motsetning til Mass Effect-spillene, som ble samlet i en fin pakke i Legendary Edition, finnes det ingen slik remaster for Dragon Age.

Ifølge Dragon Age: The Veilguards kreative direktør John Epler er det håp om en samling av de eldre spillene. "Det er noe som ikke kommer til å bli like enkelt som Mass Effect, men vi elsker de originale spillene. Man skal aldri si aldri, det er vel det det handler om," sa han til Rolling Stone (i samme intervju bekreftet han at det ikke ble noen DLC for The Veilguard).

Problemet stammer fra motorene som de eldre Dragon Age-spillene ble laget på. I motsetning til Mass Effect, som brukte Unreal for basistrilogien, Dragon Age: Origins ble laget på Eclipse sammen med oppfølgeren, før Inquisition deretter brukte Frostbite-motoren. Eclipse er det virkelige problemet, da Epler mener han er en av en håndfull mennesker som fortsatt vet hvordan man bruker den.

Ville du spilt en Dragon Age Legendary Edition-samling?