Dragon Age: The Veilguard salg sammenlignbart med Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth

Mange lurer på om Dragon Age: The Veilguard har vært en salgssuksess eller ikke. Spillet passerte ikke 100 000 samtidige spillere på Steam, noe som for noen virket som et tegn på dårlig salg. Nå har vi imidlertid fått noen faktiske inntrykk fra Gamesindustry.bizs Chris Dring, som har analysert hvordan spillet har gjort det i Storbritannia.

I Gamesindustry.biz Microcast sammenlignet Dring lanseringssalget med Dragon's Dogma 2 og Final Fantasy VII: Rebirth, men bemerket at det hadde gjort det litt dårligere enn Star Wars Outlaws. "Det er vanskelig å vite hva EAs forventninger var, men det virker bra. Det er ikke jordskjelvende, men det er ikke forferdelig, " sa han.

Problemet kan ligge i de høye forventningene til utgiveren, men ellers ser det ut til at verken partiet til støtte for eller mot Dragon Age: The Veilguard kan hevde ekte seier her, ettersom spillet bare har gjort det bra. Ikke voldsomt, men heller ikke forferdelig.