Dragon Age: The Veilguard utgivelsesdato vil bli avslørt "senere i sommer"

Dragon Age: The Veilguard Det virker mer og mer som om RPG-legendene BioWare er tilbake i form. Etter en katastrofal filmtrailer fikk vi noen spillopptak som så ut til å berolige fansenes frykt, og vi har fått stadig mer informasjon om vår retur til Thedas.

Nå, via et nytt innlegg på spillets X/Twitter-konto, får vi noen flere detaljer om hvordan Steam-brukere vil kunne spille spillet. Hvis du har et Steam-dekk, kommer Dragon Age: The Veilguard til å bli verifisert på det fra dag én. Du trenger heller ikke å kjøre spillet gjennom EA-appen, noe som ofte er en sterk kritikk mot EA-spill som kan kjøpes gjennom Steam.

Flere detaljer om spillets utgivelsesdato og lansering har også blitt lovet, men de vil ikke komme før senere i sommer. Vi antar at dette betyr august eller september, men med Gamescom som kommer opp i slutten av august, virker det som et flott tidspunkt å fortelle oss når spillet lanseres.