Dragon Age-veteran starter nytt studio med tidligere Ubisoft-ansatte

Om du er fan av Dragon Age-serien så kjenner du sikkert navnet Mark Laidlaw. Han har vært en av seriens nøkkelpersoner. År 2017 forlot han dog Bioware etter Dragon Age: Inquisition, og nå vet vi hva han skal gjøre fremover.

Han har nemlig startet et eget studio etter noen år hos Ubisoft Quebec. Studioet heter Yellow Brick Games, og består av han og flere Ubisoft-veteraner. I et intervju med Venturebeat sier Laidlaw følgende:

"The market for independently produced games is growing rapidly, and the technology is keeping pace. Small, diverse teams can now create high-quality experiences. For veterans of big-studio productions like myself and much of our team, this is the perfect time to get back to a small, agile, and highly motivated group. We want our games here at Yellow Brick to take potentially millions of players on wonderous journeys, and we want every member of our team to have a direct impact on the new worlds we're creating."

Om Laidlaw og hans studio skal skape et nytt rollespill gjenstår å se. Vi gleder oss i hvert fall til å se hva de har på gang.