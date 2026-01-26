Dragon Ball: Age 1000 annonsert for 2027

HQ

I løpet av helgen feiret Dragon Ball-fansen seriens 40-årsjubileum. Det var flere store kunngjøringer, inkludert avsløringen av et helt nytt spill satt i Dragon Ball-universet, med en arbeidstittel på Dragon Ball: Age 1000.

Age 1000-elementet forteller oss alderen på Dragon Ball-verdenen. Det ser ut til at vi for det meste vil få nye karakterer her, ettersom vi ser et nytt ansikt gjennom det meste av traileren. Men siden han har på seg Capsule Corp-klær, og blir Super Saiyan på slutten, kan vi forestille oss at han er en etterkommer av Bulma og Vegeta, eller Trunks.

Spillet har vært under utvikling i rundt 6 eller 7 år og ble laget i samarbeid med den opprinnelige Dragon Ball-skaperen Akira Toriyama før hans bortgang i 2024. Vi får vite mer om spillet i fremtiden, men akkurat nå ser det ut som et ambisiøst prosjekt som kommer til neste år.