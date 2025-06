Dragon Ball: Sparking! Zero avslører ekstra DLC-figur Shallot

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero har gitt oss en annen bit av DLC i ganske uventet hendelse. Spillerne forventet egentlig ikke mye DLC før ankomsten av den tredje pakken som en del av sesongkortet.

Her er vi imidlertid med en fersk trailer for Shallot, som sprenger ut av Dragon Ball Legends. Shallot er en eldgammel Saiyan, som dukker opp i hendelsene i mobilspillet Dragon Ball Legends som hovedperson, og våkner opp en dag med hukommelsestap før Tournament of Time.

I traileren får vi se Shallot kjempe mot sine andre Saiyans, inkludert Nappa og Broly, samt kaptein Ginyu. Det ser ut til at vi bare har tilgang til Shallots grunnform for nå, som slippes den 27. juni.