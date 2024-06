Dragon Ball: Sparking! Zero - Den ultimate Dragon Ball-fantasien

HQ

La meg få dette av veien. Jeg er egentlig ikke en Dragon Ball -fan. Det finnes en haug med veldig lidenskapelige folk der ute som faller pladask for anime/manga-merket, men det er ikke meg. Grunnen til at jeg ønsket å starte denne forhåndsvisningen med denne informasjonen, er fordi jeg også forstår at det er et veldig dedikert samfunn som er helt desperat etter å vite hvordan dette spillet vil tillate dem å virkelig sette sitt eget spinn på Dragon Ball -franchisen. Hvis det er deg, la meg bare bekrefte at å dømme etter hva jeg fikk se for meg selv under en praktisk forhåndsvisning i Los Angeles for Summer Game Fest og ved å måle interessen i rommet, vil dette spillet absolutt gjøre det.

Dragon Ball: Sparking! Zero er den ultimate Dragon Ball -fantasien. Dette er et spill som både spikrer spenningen og kraften som Saiyans har til rådighet i kampene og kampmekanikken, samtidig som det åpner for å teste og planlegge hvordan spesifikke Dragon Ball øyeblikk ville ha utviklet seg hvis en bestemt instans hadde gått en annen vei. Ja, en What If...? -modus er her, noe som betyr at du nå kan sjekke ut hva som ville skjedd hvis Goku aldri bestemte seg for å slå seg sammen med Piccolo i de tidlige dagene av Dragon Ball Z for å ta Raditz, alt i Episode Battle -modus. Denne modusen inneholder åtte episoder som hver er basert på forskjellige karakterer, med Goku som den lengste og bredeste (ikke overraskende), og plukker ut historieøyeblikk, fra Z-dagene helt til de nyere Super -hendelsene, og viser dem frem i et annet lys.

Men dette er bare begynnelsen på What If...? -elementene, for på Custom Battles kan du også sette ulike karakterer opp mot hverandre i en rekke utallige møter som enten er skapt av utviklerne på Spike Chunsoft eller av fellesskapet. I denne modusen kan du fikle med stort sett alle mekanikker og systemer, inkludert ved å legge til dine egne bildetekster, noe som betyr at hvis det er en Dragon Ball match-up du har vært desperat etter å se utfolde seg, vil du snart kunne gjøre det uten at det trenger å skje tematisk og offisielt i animeen eller mangaen.

For å holde på historien og det narrative fokuset for tiden, har utviklerne også lagt til muligheten til å oppleve mellomsekvenser i første person denne gangen, noe som betyr at hvis du noen gang har lurt på hvordan det føltes for Goku å ta Piccolo's Special Beam Cannon under hans ofring av Raditz, kan du nå få den mest oppslukende smaken av nettopp det.

Rett, til spillingen. Som en ivrig kampspillfan kan jeg fortelle deg at Dragon Ball: Sparking! Zero føles fantastisk å spille. Handlingene og kombinasjonene føles flytende og responsive, samtidig som de opprettholder den karakteristiske kraftfantasien som Dragon Ball alltid har utmerket seg med. Du kan bruke de typiske slagene, sparkene og nærkampsangrepene, men du kan også bruke Dragon Ball ki-energiangrep som den ikoniske Kamehameha. Den største haken med å bruke disse energi-evnene er at du må ha ki i utgangspunktet for å kunne bruke dem, og dette genereres ved at du rett og slett går fullDragon Ball skrikende og ropende mens du kanaliserer, starter opp og lader opp en ki-bar som til slutt går helt Super, noe som åpner veien for ødeleggende og nesten dødelige angrep. Haken med dette systemet er selvfølgelig at du er et lett bytte og utsatt for fiendens angrep mens du lader, mer enn noen gang siden spillet bruker en omnidireksjonell bevegelsespakke som gjør spilleren åpen for angrep fra alle vinkler.

Bevegelsessystemet - på grunn av det omnidireksjonelle premisset - mangler litt raffinement i mine øyne, og det føles litt stivt og rigid, men det er heller ikke til å nekte for at det ikke er veldig tilfredsstillende å zoome etter og jakte på Vegeta etter å ha slått ham gjennom et fjell. Desto mer siden ødeleggelsessystemet som er innlemmet ser ut til å gjøre hver eneste del av et nivå modent og klart til å bli sprengt i glemmeboken. Det er en sann fornøyelse å se hvordan hvert nivå kan knuses i bitte små biter, og det gjør den begrensede og ganske kjedelige grafikken til et mindre problem.

Kampene har også noen forskjellige triks som dreier seg om visse karakterer. Ikke bare kan du delta i lagkamper der du kan velge å bytte mellom krigere på laget ditt på et innfall, men det er nå også muligheten til å forvandle bestemte figurer under en kamp. Nå fungerer dette bare for karakterer som faktisk har transformasjoner bakt inn i historien sin, noe som betyr at spesielt Goku har mange alternative alternativer å spille som, som hver og en åpner døren til nye evner og trekk å bruke. Du kan velge en kraftigere versjon av Goku fra starten av, eller du kan velge Super Saiyan God -versjonen av karakteren i stedet, men det eneste som er verdt å være klar over, er at dette for det meste er en kosmetisk endring, ettersom hver karakter (og hver versjon av hver karakter) er designet for å kunne trives i alle møter. Dette er ganske typisk kampspilldesignfilosofi og noe vi ser i Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken og til og med Smash Bros. La oss være ærlige, Isabelle fra Animal Crossing taper 100 av 100 kamper mot Sephiroth ... med mindre det er i Super Smash Bros. Ultimate -verdenen.

Apropos fightere som vanligvis ikke ville hatt en sjanse mot hverandre, Dragon Ball: Sparking! Zero har en flott liste over figurer som lar deg utforske noen sprø møter. Vil du se hvordan baby-Gohan fra Dragon Ball Z ville klart seg mot God of Destruction Lord Beerus? Nå kan du det. Listen er omfattende, men det er verdt å vite at mange av figurene ser ut til å være transformasjoner av én figur, der Goku har utallige iterasjoner å sjekke ut, mens det for eksempel bare er et par valgmuligheter for Frieza.

Som en fan av de mer tradisjonelle kampspillene med sideprofil som har en tendens til å prioritere fart, kombinasjonsteknikk og mekanisk dyktighet, ble jeg mindre tiltrukket av det jeg opplevde med Dragon Ball: Sparking! Zero. Det er uten tvil en godbit med massevis av potensial som uten tvil vil stå høyt på ønskelisten for mange fans, men når det gjelder en kampopplevelse, synes jeg det mangler litt trøkk. Kanskje historien og fortellingen, og flerspillerelementene vil oppveie denne oppfatningen, og det er noe vi uten tvil vil kunne fortelle deg mer om en gang lenger frem mot lanseringen. Men som det ser ut nå, er jeg ikke så overbevist om at Sparking! Zero vil puste i samme luft som anerkjente fightere som Tekken 8 eller Street Fighter 6.