Dragon Ball: Sparking! Zero DLC-traileren bekrefter nye figurer, baner og mer

Dragon Ball: Sparking! Zero Den første runden med DLC, som hovedsakelig fokuserer på Daima-serien, er kanskje ferdig, men fans av spillet og animeen vet at det fortsatt er mange karakterer som mangler i listen.

Det vil snart endre seg, ettersom traileren nedenfor viser mer DLC som kommer til Dragon Ball: Sparking! Zero, og det ser ut til at Spike Chunsoft ikke begrenser seg til en serie eller film denne gangen. I teaseren får vi en titt på Super Saiyan Bardock, Super 17 og Kami som bringer kampen til de allerede eksisterende karakterene på listen. Hold øynene åpne, så vil du garantert få øye på flere fightere underveis også.

Nye superbevegelser kommer for eksisterende figurer, og vi får også se nye kostymer, en ny modus og nye baner. Nye baner er noe fansen har etterspurt lenge, og selv om Daima DLC ga oss et nytt område, bør dette friske opp hvor vi kan kjempe.