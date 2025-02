Dragon Ball: Sparking! Zero er det raskest solgte Dragon Ball-spillet på konsoller hittil

HQ

Det ser ut til at fansen virkelig har likt og strømmet til det nyeste spillet i Bandai Namcos Budokai Tenkaichi Dragon Ball -serie, ettersom det nå er bekreftet at Dragon Ball: Sparking! Zero har blitt det raskest solgte Dragon Ball -spillet på konsoller til dags dato.

Tittelen har solgt hele fem millioner enheter på alle plattformer siden lanseringen i oktober 2024, noe som tydelig beviser og viser at Dragon Ball fortsatt er en av underholdningsbransjens heteste varer.

Hvis du ikke har opplevd Dragon Ball: Sparking! Zero selv ennå, kan du lese vår anmeldelse av spillet her for å se om det er verdt oppmerksomheten din.