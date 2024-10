Dragon Ball Sparking! Zero solgte 3 millioner eksemplarer i løpet av de første 24 timene

HQ

Utgivelsen av den nye kampdelen av Akira Toriyamas mesterverk, Dragon Ball Sparking! Zero, kom sist fredag, og ble hyllet av både kritikere og fans. Sparking! Zero ble enstemmig ansett som den åndelige etterfølgeren til den suksessrike BUdokai Tenkaichi-serien. Zero var en av de mest populære titlene på Steam forrige helg, med over 120 000 samtidige spillere på sitt høyeste. Dette har også smittet over på salget, ikke bare på PC, men også på konsollversjonene.

Bandai Namco har faktisk sendt ut en pressemelding som ble plukket opp av det japanske mediehuset PRTimes, der det står at spillet solgte mer enn tre millioner eksemplarer i løpet av de første 24 timene det var i salg. En overveldende suksess langt utover utgiverens andre utgivelser.

Hvis vi setter det i perspektiv med andre utgivelser, var forrige fredags debut Metaphor: ReFantazio, hyllet som et av de beste JRPG-spillene de siste årene, nådde én million solgte eksemplarer på sin første dag. Og hvis vi ekstrapolerer til andre hits i generasjonen, nådde Resident Evil 4 Remake tre millioner i løpet av 48 timer etter utgivelsen, mens Dragon's Dogma 2 trengte en hel uke for å nå milepælen.

Det er tydelig at Dragon Ball fortsatt er en mektig franchise mer enn 40 år etter lanseringen, og Goku og vennene hans kommer til å være med i mange år til.

Har du vært en av de mange kjøperne av Dragon Ball Sparking! Zero i disse dager?