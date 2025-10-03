Dragon Ball: Sparking! Zero tar oss gjennom alle de over 200 figurene i en ny trailer

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero feirer ettårsjubileum denne måneden, og i den anledning tar en ny trailer oss med gjennom alle krigerne som finnes i spillet. Traileren, som nå teller mer enn 200 figurer, tar oss gjennom de originale Dragon Ball-figurene til de velkjente fighterne fra Dragon Ball Z, og viser oss filmskurker, venner og mer.

DLC-besetningen presset listen over 200 karakterer, og mens noen fans har vært kritiske til at DLC er fokusert på det nyere Daima- og Super Hero-inneholdet når vi fremdeles ikke har noen manga- og anime-figurer som kan spilles, er utvikleren Spike Chunsoft ikke ferdig med innhold ennå. Ny DLC vil bli lagt til, og vi får høre mer om det i 2026.

Mange av fighterne på listen over 200 er duplikater, ettersom hver form av en karakter i hovedsak fungerer som en ny karakter. Med forskjellige bevegelser, spesialer og statistikk, kan vi ikke akkurat klandre Spike Chunsoft for å ha utvidet listen på denne måten. Tross alt, hvis du bare kunne velge å spille Goku i grunnform og deretter styrke ham, ville du sannsynligvis blitt ganske sur.