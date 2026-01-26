Dragon Ball Super: The Galactic Patrol ny anime annonsert

40-årsjubileet for Dragon Ball-serien ble kunngjort i helgen, og selv om den opprinnelige skaperen av manga- og animesensasjonen Akira Toriyama ikke lenger er blant oss, fortsetter arbeidet hans gjennom nye spill og nå en ny anime som tar Goku og Vegeta tilbake til stjernene.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol kom som den endelige kunngjøringen som en del av 40-årsjubileet spesiell video du kan sjekke ut nedenfor. Vi har egentlig ingen plottdetaljer eller utgivelsesinformasjon, men bildet av Goku og Vegeta som velger sine tradisjonelle positurer på slutten av traileren kan gi oss et hint, da det ser ut til at de nå har på seg et spesielt merke.

Det ser litt ut som en N med en prikk i midten, noe som veldig godt kan være merket til The Galactic Patrol som animeen kommer til å handle om. Vi er sikre på at det vil ende opp med at Goku og Vegeta kjemper mot de største skurkene universet har å by på, og kanskje med enda en ny form for sikkerhets skyld.