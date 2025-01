Dragon Ball-temaparken får et helt nytt utseende på hele kartet

HQ

I fjor annonserte Saudi-Arabia sin neste store temapark, som en del av deres initiativ for å investere offentlige midler i turistattraksjoner rettet mot internasjonale besøkende (og en måte å rense sitt internasjonale image på). Vi vet ærlig talt ikke om Dragon Ball er veldig populært i Midtøsten, men det spiller ingen rolle: Det er de som har tilsynelatende ubegrenset med penger å bruke på en enorm temapark basert på animeen skapt av Akira Toriyama.

Beviset på det er Falcon's Flight, berg- og dalbanen som vil slå alle mulige rekorder (og som allerede er ferdig bygget). Og etter Six Flags Qiddiya, som åpner i år, står Dragon Ball for tur.

I fjor viste vi deg de første bildene av parken. I dag kan vi vise deg et aldri før sett bilde, en rendering som viser hele utformingen av parken, oppdaget av fornøyelsesparkentusiasten Wallin Ballin, tilsynelatende funnet på Linkedin-siden til konstruktørene.

Dette er nesten som et kart over parken, og selv om det teknisk sett fortsatt er konseptkunst og den endelige utformingen kan variere, kan fansen allerede nå se hvilke attraksjoner de vil finne, inkludert berg-og-dal-baner, selv om det ser ut til at de fleste attraksjonene vil være innendørs ... noe som gir mening, gitt at parken vil ligge midt i ørkenen.

