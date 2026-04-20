Dragon Ball Xenoverse 3 kunngjort med planlagt utgivelse 2027

Tålmodighet lønner seg ofte i spillverdenen. Til slutt kommer titlene vi har lengtet etter, selv om vi dessverre noen ganger må vente urimelig lenge på dem. En spillserie vi ikke har sett på ti år er Dragon Ball Xenoverse, som ble svært godt mottatt av fansen for sin blanding av kampspill og fullverdige RPG-elementer som til sammen gjenskapte animeen på en perfekt måte.

Søndag kveld benyttet Bandai Namco anledningen til å kunngjøre at de støver av serien igjen med Dragon Ball Xenoverse 3. Dimps står nok en gang for utviklingen, og spillet skal lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X i 2027. Du finner den første traileren nedenfor.

Ventetiden blir forresten ikke fullt så slitsom som man kunne frykte, ettersom Bandai Namco har gjort en utrolig god jobb med Dragon Ball Xenoverse 2-støtten, og faktum er at den tiltenkte siste utvidelsen - Future Saga Chapter 4 - er satt til å slippes denne sommeren (hele ti år siden det ble utgitt i 2016). Hvis det tredje spillet viser seg å være like populært og får den samme utrolige støtten, bør Dragon Ball-fellesskapet være sikret i mange år fremover.