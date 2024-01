The original builder kommer til PC, åtte år etter debuten på konsoller.

Vi visste allerede at Dragon Quest Builders 2 er på vei, og at spillet vil komme til Nintendo Switch en eller annen gang. Nå kan det virke som om Square Enix vil lade opp...

Square Enix kunne denne uken slippe en demo av det kommende Dragon Quest Builders, og tanken (som den ofte er med demoer) er at man skal få en liten introduksjon til...

Dragon Quest Builders til Europa i oktober

den 16 juni 2016 klokken 11:45 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Square Enix annonserte under deres livestream på E3-messen at Dragon Quest Builders skal slippes i Europa 14. oktober. Det nye Dragon Quest-spillet er et rollespill med...