Dragon Quest I & II HD-2D Remake er et nøkkelkort på Nintendo Switch 2

HQ

Dragon Quest I & II HD-2D Remake Nintendo Switch 2 lanseres senere i år, og vil benytte seg av den nye spillnøkkelkortfunksjonen med Nintendo Switch 2-versjonen.

Det kommer fra Wario64 på Bluesky, som bekrefter at den kommende RPG-remaken vil være 17 GB i størrelse, og vil være et spillnøkkelkort. Interessant nok vil den originale Nintendo Switch-versjonen av nyinnspillingen ha hele spillet inkludert i kassetten.

Spillnøkkelkort er fortsatt et kontroversielt tema for Nintendo Switch 2-fans. Noen liker måten de fungerer på, der kassetten i hovedsak fungerer som lisens for spillet, mens andre vil at spillene skal være helt og holdent på kassetten. Det virker først og fremst som om det er opp til utviklerne og utgiverne om spillet deres er på kassetten eller ikke. Cyberpunk 2077 vil for eksempel være fullt ut på en kassett, med en filstørrelse som er mye større enn den på Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Hvis du er ute etter mer Dragon Quest, kan du sjekke ut intervjuet vårt med Yuji Horii nedenfor, der vi snakker mye om RPG-serien :