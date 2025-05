Dragon Quest I & II HD-2D Remake lanseres senere i høst

HQ

Som vi nylig meldte, kommer Dragon Quest I & II HD-2D Remake til Switch 2, både digitalt og fysisk (via en såkalt Game-Key Card, som er en kassett som ikke inneholder spillet, men som lar deg laste det ned). Nå er også utgivelsesdatoen avslørt via Threads, og det viser seg at det lanseres nesten på dagen ett år etter Dragon Quest III HD-2D Remake.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake kommer 30. oktober i år, til PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2, og Xbox Series S/X. Det kommer også en Collector's Edition med ekstra godbiter som digitale gjenstander og bakgrunnsbilder, og samleobjekter i akryl. Sjekk ut alt som er inkludert i Threads innlegget nedenfor.

Grunnen til at Dragon Quest I & II HD-2D Remake ble utgitt etter Dragon Quest III HD-2D Remake kan virke merkelig, men det er samme situasjon som med original- og prequel-trilogiene i Star Wars. Del tre er kronologisk plassert ved begynnelsen av historien (i den såkalte Erdrick Trilogy). Ved å starte der kan nye spillere følge seriens tidslinje i riktig rekkefølge når de spiller gjennom del I og II etter del III.