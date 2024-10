Dragon Quest III 2D-HD viser frem ny gameplay på PlayStation 5

HQ

Hvis du er en JRPG-elsker, tar det sannsynligvis bare et sekund å lytte til Dragon Quest Overworld-temaet uten kontekst for å identifisere det. Franchisen er fortsatt en monumental juggernaut i Japan, og selv om den fortsatt har mange hjerter å erobre i Vesten, har den en gylden mulighet til å gjøre det den 14. november. Dragon Quest III 2D-HD, som kronologisk sett er det første spillet i serien, kommer til PC og konsoller.

Vi ga deg allerede våre første, ganske positive inntrykk av denne nyinnspillingen av klassikeren for noen måneder siden, men nå kan du også gjøre deg opp din egen mening takket være de 7 minuttene med eksklusiv spilling Sony har gitt ut for å markedsføre PS5-versjonen. Det ser selvsagt mye bedre ut nå enn det gjorde for noen måneder siden, og vi gleder oss til å hoppe tilbake i e'pica-eventyret veldig snart.