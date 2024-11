HQ

Tidligere i sommer tok Square Enix meg med på en hemmelig forhåndsvisning hvor de lot oss prøve Dragon Quest III HD-2D Remake før den offisielle lanseringen. En demo som var mer en kort teknisk oppvisning enn en grundig test av konseptet og eksistensberettigelsen til denne nyfortolkningen av klassikeren fra 1988. Jeg fikk et glimt av noen av de (for det meste åpenbare) nye funksjonene i spillet, men jeg visste at hvis utgiveren ønsket å skrive et nytt kapittel av Dragon Quest for en ny generasjon spillere, kom det til å trenge mer enn bare en god gammeldags ansiktsløftning av historien. Og etter å ha fordypet meg i spillets fantasiverden i mange timer de siste dagene, tror jeg at jeg kan ta avgjørelsen med glede og en viss tilfredshet, uten å glemme at dette er et av de grunnleggende spillene i det vi alle i dag kjenner som JRPG.

Dragon Quest Det er en uforanderlig ting innenfor den japanske rollespillkatalogen. Ikonografien, temaene, monstrene og estetikken har variert svært lite i løpet av sin 38 år lange historie. I den nåværende Square Enix kan innovasjoner og progressive eksperimenter gjerne ta Final Fantasy (en franchise som ble født nettopp som et alternativ til Dragon Quest), fordi det ville være utenkelig (i hvert fall i de elleve titulære utgivelsene til dags dato) å røre denne serien som allerede er en iboende del av japansk popkultur uten å forårsake et sosialt jordskjelv i landet. Men samtidig har det blitt vanskeligere og vanskeligere for det yngre publikummet å få kontakt med serien etter så lang tid, og så er det selvfølgelig spørsmålet om internasjonal eksponering - hvordan skal man fornye serien og samtidig holde de gamle fansen fornøyde? Heldigvis fant studioet og forlaget den perfekte løsningen for noen år siden: HD-2D. En proprietær teknologi for å rekonstruere de todimensjonale scenariene i de eldre JRPG-ene og gjenoppbygge dem med oppdatert grafikk, mer nøyaktige animasjoner og mellomsekvenser, en tredimensjonal visning og større dybde.

Den internasjonale lanseringen var ikke bare en redaksjonell oppblomstring. Dragon Quest III HD-2D Remake er, fremfor alt hvis du bor i Europa, en gjeld på nesten 30 år tilbakebetalt. Bortsett fra en nesten ubemerket mobilversjon i 2014, ga Square Enix aldri ut de første Dragon Quest -delene i vår region, selv om de gjorde det i Nord-Amerika. Så hvis du velger å legge ut på denne reisen og ikke har fått tak i NTSC-kopier, som meg, vil dette være din første reise gjennom Kingdom of Aliahan og verden utenfor dens grenser. Og for en reise det var.

Eventyret vårt begynner på 16-årsdagen vår, og helten (eller heltinnen, ettersom vi kan velge mellom gutt eller jente) er sønn av den tapre krigeren Ortega, som er savnet i kamp. Vi får i oppdrag av kongen av Aliahan å fortsette vår fars oppdrag og bekjempe ondskapen som truer verden i form av erkefienden Baramos. Med kongens velsignelse og en brokete gjeng med krigere rekruttert fra den lokale tavernaen, begir vi oss av gårde på jakt etter vår skjebne. Historien i Dragon Quest III HD-2D Remake er stort sett uendret fra originalen, selv om den romlige og narrative avstanden mellom de ulike milepælene har endret seg noe.

For det første er prologen der helten møter gudinnen i drømmene sine, endret i sin utvikling, selv om rettssaken og ordene hennes er de samme. Mer bakgrunnshistorie om Ortega har også blitt lagt til, og dialogscenene har nå stemmeskuespill, med japansk eller engelsk dubbing. Dette er bare en av de små tilleggene til livskvaliteten til tittelen, men ikke den eneste. Det er også den velsignede muligheten til å øke hastigheten på kampene med opptil to ekstra hastighetsnivåer, noe som vil gjøre spilløktene dine litt morsommere.

Selv om kartet er lagt ut på samme måte, har det også blitt strukket ut, slik at det som var et par minutter i 1988 (eller 1991 på Super Famicom) blir dobbelt så langt eller mer. Dette er uten tvil det beste tilskuddet i Dragon Quest III HD-2D Remake. Dybden i kunststilen er, som jeg nevnte i mitt første inntrykk, en fryd for sansene. Alle stedene føles så fulle av liv og detaljer gjennom bruk av lyskilder, refleksjoner i vannet, skygger, og listen fortsetter... Noen ganger vil du legge til side din egentlige oppgave og gå på oppdagelsesferd, på jakt etter interessante steder eller skjulte skatter, bare for gleden av å se syklusen av dag og natt forlenge skyggene over karakterene dine, eller se kveldssolen sakte falle over det stille vannet i en elv. Hvis du satte pris på det tekniske spranget mellom det første Octopath Traveler og etterfølgeren, vil du her legge merke til nok et sprang fremover i hva HD-2D kan tilføre et spill. Men la oss ikke glemme at dette Dragon Quest III HD-2D Remake er et klassisk JRPG, så mellom historieoppdragene kommer vi til å bruke lang, lang tid på å slåss.

I kamp har vi en annen av de viktigste nyhetene i dette Dragon Quest III HD-2D Remake. Utover det faktum at kampene går mer eller mindre raskt, har alle fiendene nå animasjoner på skjermen, og angriper eller faller når de blir beseiret. Alle angrep og magi har også fått sin egen fargerike visuelle identitet, noe som gir dynamikk og innlevelse. Grensesnittet i og utenfor kamp har også blitt gjort om, for å gjøre det mer intuitivt å navigere i gjenstands- og utstyrsmenyene, og noe de kaller "evoking memories" er lagt til, slik at du kan holde oversikt over historien og hva du har oppnådd så langt i menyfanen. Alt i alt er dette små forbedringer her og der som stabler seg oppå hverandre for å løfte helheten.

Og du kommer til å sette pris på all den hjelpen du kan få, for Dragon Quest III HD-2D Remake er et tøft og krevende spill. Du lærer deg raskt å ikke kaste bort en eneste helbredende gjenstand, og du vil ta sjanser for å komme deg til den fjerne kisten på jakt etter et bedre våpen eller en bedre rustning, hvis du er heldig. Hvert skritt bort fra tryggheten i landsbyen er en utfordring, for kampene er tøffe, og du må spare magiske poeng (MP), som blir den mest verdifulle skatten. Et opplagt tips er å prøve å få tak i våpen eller skadeformler til grupper av fiender for å unngå å gi dem flere omganger i kamp. Selv med alle mulige forholdsregler kan gruppen ende opp med å bli beseiret, og du må bruke det dyrebare gullet ditt på å gå til en gudinnekirke for å gjenopplive følgesvennene dine, eller for å rekruttere og nivåere opp nye. Men hvis du synes at denne vanskelighetsgraden blir for mye, har du nå muligheten til å sette spillet til lett, og den viktigste endringen er at uansett hvor hardt du blir truffet, vil figurene dine alltid ha én helse. Og hvis du er gal nok til å ville presse deg selv til det ytterste, finnes det også en hard modus som, etter undertegnede mening, er umulig.

Det er neppe noe av dette som vil komme som en overraskelse på veteraner i Dragon Quest -serien. Så hva er det i denne HD-2D Remake for dem? Hvis du er en fullfører, vil du definitivt ønske å få alle de vennlige monstrene for Romaly Arena, og alle mini-medaljene. Men det du vil ha mest glede av, er musikken. Koichi Sugiyamas re-orkestrerte soundtrack, et tidløst mesterverk i videospillhistorien, er på sitt beste her med et vakkert fremført orkesterarrangement. Oversettelsen fra 1988 gjør det til et av de beste videospill-soundtrackene du kommer til å høre i år, og kanskje du har hørt tidligere.

Jeg har ikke mye å klage på i denne Dragon Quest III HD-2D Remake. Jeg har fullført spillet på versjon 1.0.0 på Nintendo Switch, og jeg har ikke opplevd noen forsinkelser eller bugs. Den eneste ulempen er at det er Dragon Quest III. Hvis du ikke er vant til denne typen spill, der du må bruke mye av tiden din på å kjempe for å gå opp i nivå i en stadig økende timesløyfe, er dette kanskje ikke noe for deg. Men hvis du vil sette deg inn i mytologien og bli revet med i en klassisk historie med enestående grafikk, så er Dragon Quest III HD-2D Remake din inngangsport til serien. Velkommen til eventyret.