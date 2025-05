Dragon Quest III HD-2D Remake blir Square Enix' redningsplanke ved utgangen av regnskapsåret

HQ

Square Enix har ennå ikke helt fått forankret sin endrede forretningsstruktur. Regnskapsåret som ble avsluttet i mars var ikke spesielt bra, ettersom det var langt færre fantastiske utgivelser (som det var i FY2024, med Final Fantasy XVI og Final Fantasy VII: Rebirth), og til og med store løfter ble snart avbrutt av fiaskoer, som med Life is Strange: Double Exposure, ifølge Famitsu.

Men selv om det ikke er helt bra, er Square Enix' driftsresultat positivt. Årsaken til dette? Den sene 2024-utgivelsen av Dragon Quest III HD-2D Remake, som rapporteres å ha solgt over to millioner eksemplarer. Et tall som er langt høyere enn styret forventet, og som har ført til en økning i driftsresultatet på 24,6 % fra 32 558 millioner yen i FY24 til 40 580 millioner yen i det siste årsregnskapet for FY25.

Det er absolutt interessante data og et godt kompass for å forestille seg hva selskapets viktigste investeringsfokus vil være i fremtiden, spesielt eventuelle HD-2D-remakes som måtte komme (i tillegg til den allerede bekreftede Dragon Quest I&II HD-2D Remake.... Kanskje Chrono Trigger?) eller den tolvte store delen av serien.

I dag fikk vi også vite at utviklingen av mobiltittelen Kingdom Hearts Missing Link ble kansellert, så det å fokusere på den fjerde delen høres også ut som en sannsynlig strategi på mellomlang sikt.

Du kan sjekke ut Square Enix' resultatrapport på denne lenken, selv om dokumentet er på japansk.